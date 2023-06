Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede - Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt und möglicher Straßenverkehrsgefährdung+++

Oldenburg (ots)

Am So., 11.06.23, gg. 01.00 Uhr, meldet ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen PKW VW Golf, dessen Fahrer die Leerer Straße von Hollriede in Rtg. Westerstede in sehr unsicherer Fahrweise befährt. Der PKW soll hierbei u. a. teilweise in den Gegenverkehr geraten, so dass ein entgegenkommender Fahrzeugführer auch die Lichthupe betätigt. Bei einer anschließenden polizeilichen Kontrolle des gemeldeten PKW wird festgestellt, dass der 34-jährige Westersteder Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung steht. Daher wird bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme verlasst, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im verkehr eingeleitet. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Westerstede PKW-Fahrer, die dem alkoholisierten Fahrer zur o. g. Zeit entgegengekommen sind und durch dessen Fahrweise evt. gefährdet wurden. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeikommissariat Westerstede unter der Telefonnr. 04488/833-115 erbeten.

