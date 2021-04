Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kontrollen Maskenpflicht in Sulingen - Corona-Verstöße in Stuhr und Weyhe mit Widerstand gegen Polizeibeamte ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Maskenpflicht seit Samstag / Polizei verstärkt Kontrollen

Seit Samstagabend 20.00 Uhr gilt in Teilbereichen der Stadt Sulingen eine Maskenpflicht. Aufgrund der hohen Inzidenz, über 300, hat der Landkreis Diepholz in einer Allgemeinverfügung eine Maskenpflicht an mehreren Orten in Sulingen angeordnet.

Die Polizei musste am Samstag und auch am Sonntag vielen Bürgern, am Samstag über 50, am Telefon viele Fragen zur Maskenpflicht beantworten. Vielen waren die Örtlichkeiten nicht klar, oder es war fälschlicher Weise von nur einem Zeitfenster für die Maskenpflicht ausgegangen. Bei den ersten Kontrollen in den Nächten und am Sonntag hielt sich der überwiegende Teil der Angetroffenen an die Maskenpflicht. Hier und da musste nochmal auf das Tragen der Maske hingewiesen werden. "Wir sind bislang aber ganz zufrieden mit der Akzeptanz der Maskenpflicht". Natürlich traf die Polizei auch auf Uneinsichtige und Wiederholungstäter, die es nicht für nötig hielten eine MundNasenMaske zu tragen. Insgesamt 9 Platzverweise hat die Polizei ausgesprochen und etwa die gleiche Anzahl an Anzeigen geschrieben.

Auch in den nächsten Tagen und Nächten wird die Polizei verstärkt auf die Einhaltung der Maskenpflicht achten. Neben aufklärenden Gesprächen werden aber auch Verstöße konsequent verfolgt.

Syke - Diebstahl eines E-Bikes

Am Sonntag gegen 10.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum umzäunten Außengelände des Verbrauchermarktes an der Straße Zum Hachepark in Syke und entwendete ein dort abgestelltes E-Bike. Hierbei wurde er von einem Zeugen beobachtet. Noch bevor die Polizei eintraf war der Dieb aber entkommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1200,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242/969-0, entgegen.

Stuhr, Weyhe - Corona-Verstöße / Widerstand

Am späten Samstagabend gegen 22 Uhr wurde in der Waldenburger Straße in Weyhe eine lautstarke Feier gemeldet. Vor Ort konnten sechs Personen aus sechs unterschiedlichen Haushalten im Alter zwischen 20 und 33 Jahren angetroffen werden. Zwei weibliche Personen wollten über einen Balkon flüchten.

Kurze Zeit später wurden ca. 15 Jugendliche auf dem Schulgelände der Grundschule Heiligenrode gemeldet, welche ohne Einhaltung der Abstandsregeln sowie Mund-Nasen-Bedeckungen vor Ort Alkohol konsumieren sollten. Bei Eintreffen der Beamten rannten alle Personen auseinander und flüchteten über den Schulhofzaun in das dahinterliegende Waldstück. Zwei Personen konnten gestellt werden. Auf dem Sportplatz in Heiligenrode wurden weitere sieben Jugendliche aus verschiedenen Haushalten beim Grillen und dem Konsumieren von Alkohol angetroffen. Ein 17-Jähriger zeigte sich bei der Personenkontrolle äußerst aggressiv. Er versuchte die eingesetzten Polizisten*innen zu schlagen und zu treten. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er zur Wache verbracht. Hier griff er einem Polizisten ins Gesicht und trat um sich. Nach der Blutentnahme wurde der 17-Jährige seinen Eltern übergeben. Gegen sämtliche Beteiligte wurden Strafanzeigen gefertigt.

