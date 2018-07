POL-DH: +++ Wiesenbrand in Ströhen + Anrufe von "falschen Polizeibeamten" + Drogenfund in Syke + Zeuge klärt Unfallflucht auf +++

Diepholz (ots) - Wagenfeld/Ströhen: Wiesenbrand

Am Freitagnachmittag kam es zum Brand einer landwirtschaftlich genutzten Fläche/Wiese mit anliegendem Waldstück in Wagenfeld. Durch den Brandentdecker wurde gegen 17:15 Uhr eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Mittelweg/Im Hespeloher Moor gemeldet. Vor Ort wurde ein Großflächenbrand auf einer Fläche von etwa 1,5 Hektar festgestellt. Der Brand wurde durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht. Im Laufe ihres Einsatzes verletzten sich drei Feuerwehrkräfte leicht (Rauchintoxikation/Kreislauf), Rettungswagen waren vor Ort. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt, die starke Trockenheit dürfte jedoch ihren Beitrag geleistet haben. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Vermehrte Anrufe von "falschen Polizeibeamten"

In den letzten Tagen ist es vermehrt im Zuständigkeitsbereich der Polizei Syke zu Anrufen von "falschen Polizeibeamten" gekommen. Dreiste Betrüger haben sich hierbei am Telefon als Polizeibeamte, Kriminalbeamte oder andere Amtspersonen ausgegeben. Dabei kommt es auch vor, dass die Täter die Rufnummern der örtlichen Polizeidienststellen, oder sogar die 110 im Telefondisplay erscheinen lassen. Grundsätzlich gilt, dass die Polizei niemals Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder von im Haus befindlichen Wertgegenständen am Telefon erfragt. Bei Unsicherheiten/Verdachtsfällen setzen sie sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung.

Syke: Drogenfund

Bei einer Kontrolle in Syke-Heiligenfelde anlässlich des Hill of Dreams Festivals fanden die Beamten der Polizei Weyhe am Freitag gegen 16:30 Uhr bei einem 19-jährigen Weyher ein Sortiment an illegalen Drogen (Marihuana, Amphetamine, Extasy). Mehrere Gramm Marihuana, Amphetamine und synthetische Drogen in Pulver- und Tablettenform, sorgfältig abgepackt, wurden dem Heranwachsenden abgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein 23-jähriger Begleiter, auch aus Weyhe, wurde ebenfalls kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde. Den fälligen Geldbetrag konnte er mit Hilfe seiner Freunde bezahlen. Alle wurden nach Beendigung der Maßnahmen entlassen.

Kirchweyhe: Verkehrsunfallflucht dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Am Freitag gegen 10:50 Uhr kam es auf dem Gelände eines Supermarktes an der Lahauser Str. in Kirchweyhe zu einem Zusammenstoß zwischen einem rückwärts fahrenden Transporter und einem gerade einparkenden Pkw Ford. Der 74-jährige Fahrer des Transporters übersah offenbar den hinter ihm stehenden Ford, so dass bei Fahrzeuge kollidierten. Anschließend fuhr der Mann unerlaubt weg. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Fluchtfahrer ermittelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 3000,-EUR

Stuhr-Brinkum: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Am Freitag gegen 09:50 Uhr kam es in Brinkum-Nord auf der B6 zu einem Zusammenstoß zwischen einer 67-jährigen Radfahrerin und einem 30-jährigen Pkw-Fahrer. Der Mann wollte mit seinem VW ein Tankstellengelände verlassen und auf die B6 einfahren. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt der Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1600,-EUR

Stuhr: Betrunkener Autofahrer

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat sich selbst der Polizei gestellt. Am Samstag gegen 01:45 Uhr hielten zwei besetzte Streifenwagen an der Moordeicher Landstraße. Auf diesen fuhr ein 33-jähriger Stuhrer mit seinem BMW zu. Ohne dass er dazu aufgefordert wurde, hielt er in Höhe der Streifenwagen an. Der Mann stieg nicht aus, so dass sich die Polizeibeamten wunderten und ihn sogleich kontrollierten. Dabei stellte sich heraus, dass der Stuhrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Ihm wurden sowohl eine Blutprobe als auch der Führerschein abgenommen.

Twistringen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag kam es gegen 08:45 Uhr in 27239 Twistringen/Mörsen, B 51, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 30-jähriger Fahrer eines Sprinters befuhr die B 51 in Fahrtrichtung Diepholz. In Höhe Lindenstraße wurde der Fahrzeugführer des Sprinters zu spät auf einen vor ihm befindlichen, haltenden Reisebus aufmerksam und fuhr auf diesen auf. Der Fahrzeugführer des Sprinters flüchtete zunächst zu Fuß vom Unfallort, konnte aber kurze Zeit später im Rahmen von Fahndungs-/Ermittlungsmaßnahmen festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der an den beteiligten Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell