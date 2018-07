POL-DH: +++Kennzeichendiebstahl in Syke+++Einbruch in Tankstelle in Bassum+++Einbruch in Freibadkiosk in Bruchhausen-Vilsen+++

Diepholz (ots) - +++Rehden - betrunkener Rollerfahrer+++ Am 04.07.2018, gegen 21.00 Uhr, befuhr ein 47 Jahre alter Rollerfahrer die Dickeler Straße in Reh-den obwohl er deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Bei einer Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,59 Promille festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutproben-entnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

+++Lembruch - Sachschaden in Höhe von 11 000 Euro bei Verkehrsunfall+++ Am 05.07.2018, 00.30 Uhr, bog ein 21 Jahre alter Lembrucher mit seinem BMW von der Straße Eick-höpen nach links ab. Hierzu betätigte er den Fahrtrichtungsanzeiger und bremste deutlich ab. Die-ses erkannte ein nachfolgender Alfa Romeo Fahrer aus Hüde zu spät und fuhr auf den BMW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11 000 Euro.

+++Stuhr - Unfallflucht von Parkplatz Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernt sich ein unbekannter Verkehrsteil-nehmer von einem Unfallort in Stuhr in der Blockener Straße. Zugetragen hat sich der Vorfall am Mittwoch zwischen 18:30 und 19:45 Uhr auf einem Parkplatz eines Restaurants, auf dem das Fahrzeug des Geschädigten, ein Opel Astra ordnungsgemäß ge-parkt war. Vermutlich beim Ein-/Ausparken touchierte der Verursacher den Opel und fuhr weg, die Personalien konnten nicht festgestellt werden. Der entstandene Schaden beträgt 1000 Euro.

+++Syke - Kennzeichendiebstahl+++ In der Zeit vom 03.07.2018, 09:00 h, bis zum 04.07.2018, 08:15 h kam es im Syker Stadtgebiet zu ei-nem Kennzeichendiebstahl an einem PKW. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem VW Golf, welcher beim Kreismedienzentrum abgestellt war, das hintere Kennzeichenschild, DH - WS 34. Hinweise werden erbeten an das Polizeikommissariat Syke unter Tel. 04242-969-0.

+++Bassum - Einbruch in Tankstelle+++ Am Donnerstag, 05.07.2018, kam es in der Zeit von 03:12 h bis 03:28 h, in der Industriestraße in Bas-sum zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine dortige Tankstelle ein. Es wurden diverse Schachteln Zigaretten erlangt. Hinweise nimmt das Polizeikom-missariat Syke unter der Tel.-Nr. 04242-969-0 entgegen.

+++Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in Freibad+++ In der Nacht von Dienstag, 03.07.2018, 23:30 h, auf Mittwoch, 04.07.2018, 05:10 h, kam es in Bruch-hausen-Vilsen im dortigen Freibad zu einem Einbruchdiebstahl in den Kiosk. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in den dortigen Kiosk ein und entwendeten hieraus Süßigkeiten und mehrere Getränke der Marke Capri Sonne im Wert von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeikommissariat Syke unter der Tel.-Nr. 04242-969-0 ent-gegengenommen.

