POL-DH: +++ Weyhe/Erichshof - Jugendliche mit Waffe bedroht +++ tuhr/Groß Mackenstedt - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich +++ Syke - Drogenfahrten +++

Diepholz (ots) - +++ Weyhe/Erichshof - Jugendliche mit Waffe bedroht +++

In der Nacht zu Mittwoch, 04.07.2018, bedrohte eine unbekannte männliche Person eine Gruppe Jugendlicher mit einer Waffe. Die siebenköpfige Gruppe im Alter von 15 bis 17 Uhr verbrachte in der Straße "Kurze Reihe" einen gemeinsamen Abend auf einer Terrasse. Gegen 01:40 Uhr näherte sich der Mann der Gruppe durch den Garten und hielt ihnen eine Waffe vor. Dabei beleidigte er diese und forderte dazu auf, sich leise zu verhalten. Anschließend verließ er das Grundstück in unbekannte Richtung. Derzeit ist nicht geklärt, ob es sich um eine echte Waffe handelte. Der Mann war etwa 25 Jahre alt, 180 cm groß und von athletischer Figur. Zudem trug er kurze dunkelblonde Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Trainingsanzug.

Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

+++ Lemförde - Motorradfahrer stürzt +++ Am Dienstagmorgen stürzte ein 36-jähriger Motorradfahrer in der Hauptstraße. Ursächlich war ein Vorfahrtsverstoß eines 73-jährigen BMW-Fahrers aus Mittelnkirchen. Dieser befuhr die Schildstraße und beabsichtigte die Kreuzung Hauptstraße geradeaus zu überqueren. Dabei übersah er den Motorradfahrer. Dieser versuchte dem Auto auszuweichen und stürzte dabei. Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der 36-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1 000 Euro.

+++ Barnstorf - Unfallflucht +++

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es bereits am 30.06.2018 auf dem Parkplatz des Barnstorfer Rasthauses in der Osnabrücker Straße. In der Zeit von 19:30 Uhr bis 22:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Renault Clio. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Lemförde - Unfallflucht +++

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich gestern in der Zeit von 7:15 Uhr bis 17:40 Uhr in der Elastogranstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Renault Megan. Durch den Unfall wurde an dem Renault ein geschätzter Sachschaden von 2 000 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Brinkum - Verkehrsunfall +++

Zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Auto kam es am Freitag um gegen 11:55 Uhr auf der B6. Ein 55 -jähriger Ford-Fahrer aus Bremen befuhr die Bremer Straße in Richtung Syke und musste aufgrund eines Staus halten. Direkt hinter ihm fuhr ein 72-jähriger LKW-Fahrer. Dieser bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf. Der 55-Jährige wurde bei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4 000 Euro.

++++ Stuhr/Groß Mackenstedt - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich +++

Ein Schaden in Höhe von etwa 7 600 Euro sowie eine Leichtverletzte sind das Ergebnis einer Rotlichtmissachtung auf der Bundesstraße 322 in Groß Mackenstedt. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 03.07.2018, gegen 16:10 Uhr, als eine 20-jährige Ford-Fahrerin aus Delmenhorst die B322 befuhr. An der Kreuzung zur Blockener Straße übersah sie das Rotlicht der Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem Audi. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Audi in einen stehenden Suzuki und einen Lkw. Die 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht.

+++ Syke - Drogenfahrten +++

Während allgemeiner Verkehrskontrollen stellten Beamte des PK Syke am gestrigen Tage bei zwei Verkehrsteilnehmern die Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Um 14:30 Uhr wurde am Krusenberg in Barrien ein 21-jähriger Weyher kontrolliert, der sein Auto unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain führte. Um 19:30 Uhr wurde in der Sudweyher Straße bei einem Kraftfahrzeugführer, ebenfalls 21 Jahre aus Weyhe, der Einfluss von Cannabis festgestellt. Beiden Personen wurden Blutproben entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

