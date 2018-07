POL-DH: +++ Bruchhausen-Vilsen - Spontan eingesprungen +++

Diepholz (ots) - Eine Anfrage der ungewöhnlichen Art erhielten unsere Kollegen der Polizeistation Bruchhausen gestern Morgen. Eine Krankenwagenbesatzung musste eine Mutter und ihr Kleinkind in ärztliche Behandlung bringen, nachdem das Kind sich an einer Bockwurst verschluckt hatte. Das Problem - die Mutter hat noch fünf weitere Kinder, die in ihrer Abwesenheit beaufsichtigt werden mussten. Daraufhin rief die Krankenwagenbesatzung bei der Polizei an und bat im Hilfe. Ein Kollege der Station fasste sich ein Herz und sprang sofort ein. Für eine knappe halbe Stunde passte er auf die fünf Kinder auf. Ein Erlebnis, welches alle Beteiligten sicherlich nicht vergessen werden.

