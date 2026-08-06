Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 213 bei Hengsterholz: Zwei Fahrverbote innerhalb von 90 Minuten

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche zur Bekämpfung von Geschwindigkeitsverstößen hat die Polizei Delmenhorst am Mittwochabend, 5. August 2026, auf der Bundesstraße 213 im Bereich Hengsterholz Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In dem Streckenabschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

In der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr stellten die eingesetzten Polizeibeamten zwei besonders gravierende Geschwindigkeitsverstöße fest.

Ein Fahranfänger wurde mit einer Geschwindigkeit von 118 km/h gemessen. Wenig später kontrollierten die Beamten einen weiteren jungen Mann, der die Messstelle mit 153 km/h passierte.

Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrollen stellte sich heraus: beide Fahrer befanden sich noch in der Probezeit. Sie müssen neben einem Fahrverbot unter anderem mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister sowie den weiteren fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen für Fahranfänger rechnen.

Während der Kontrollzeit wurden insgesamt sechs Verkehrsteilnehmende gemessen und kontrolliert, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mindestens 21 km/h überschritten hatten.

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Aus diesem Grund setzt die Polizei im Rahmen regelmäßiger Schwerpunktkontrollen sowie landesweiter Aktionswochen gezielt auf Geschwindigkeitsüberwachungen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und schwere Unfallfolgen zu verhindern.

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