Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unbekannter sprüht in Hude einem Mann mutmaßlich Reizgas ins Gesicht +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, gegen 23:45 Uhr, ist ein Mann auf dem Gehweg der Langenberger Straße in Hude Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprühte ein bislang unbekannter Täter dem Mann unvermittelt mutmaßlich Reizgas ins Gesicht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

-männlich

-etwa 25 bis 30 Jahre alt

-ca. 180 cm groß

-schlanke Statur

-hellbeiges T-Shirt

Die Polizei Hude hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04408/80903-0 mit der Polizei Hude in Verbindung zu setzen.

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