Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Gewaltdelikt in Hude

Delmenhorst (ots)

Nach einer Gewalttat am Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 21:00 Uhr, in Hude ermitteln die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Über den Notruf wurde zunächst ein mutmaßlicher Überfall in einem Wohnhaus gemeldet. Die zuerst eintreffenden Beamtinnen und Beamten der Polizei trafen vor Ort auf einen schwerstverletzten 53-jährigen Mann. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der Mann mit einem scharfkantigen Gegenstand erheblich am Kopf verletzt.

Nach intensiven Ermittlungen der Polizei Delmenhorst und der Staatsanwaltschaft Oldenburg konnten bereits wenige Tage nach der Tat mehrere Tatverdächtige ermittelt werden, welche teilweise aus dem Umfeld des Verletzten stammen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Oldenburg gegen mehrere Beschuldigten Haftbefehle.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und werden mit hoher Intensität fortgeführt.

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