Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Kiosk in Nordenham +++ Polizei bittet um Zeugenhinweise

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, 5. August 2026, gegen 05:05 Uhr versucht, in einen Kiosk an der Sachsenstraße in Nordenham einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe des Kiosks ein, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Der Einbruchsversuch blieb jedoch erfolglos, sodass die Unbekannten ohne Diebesgut flüchteten.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert.

Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sachsenstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

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