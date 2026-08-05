Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 4. August 2026, gegen 10:00 Uhr, ist es auf der Bismarckstraße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen.

Eine 37-jährige Frau aus Delmenhorst beabsichtigte mit einem BMW, von einem Parkplatz nach links auf die Bismarckstraße in Richtung Marktstraße einzufahren. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen den Renault einer 21-jährigen Frau aus Wildeshausen, die die Bismarckstraße in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Renault war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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