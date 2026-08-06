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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in Lagerhalle +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag, 4. August 2026, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr versucht, in eine Lagerhalle an der Elsflether Straße in Delmenhorst einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter die Zugangstür der Lagerhalle, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Am Tatort wurden Spuren gesichert.

Die Polizei Delmenhorst bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Elsflether Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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