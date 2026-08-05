Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Beifahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 4. August 2026, gegen 20:20 Uhr, ist es im Einmündungsbereich der Mühlenstraße und der Louisenstraße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen.

Ein 22-jähriger Mann aus Ganderkesee beabsichtigte mit einem Ford von der Mühlenstraße nach links in die Louisenstraße abzubiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den entgegenkommenden Peugeot eines 24-jährigen Delmenhorsters. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 24-jährige Beifahrerin im Peugeot, ebenfalls aus Delmenhorst, erlitt leichte Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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