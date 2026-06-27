Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

FW Neukirchen-Vluyn: Nach Hitzewelle: Gewitterfront löst Vollalarm bei der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn aus

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Neukirchen-Vluyn (ots)

Aufgrund der anhaltenden Hitze bildete sich am Abend des 26. Juni 2026 eine kräftige Gewitterzelle über Neukirchen-Vluyn, die für heftige Böen, Hagel und Starkregen sorgte. Das Sturmtief zog über das Stadtgebiet Neukirchen-Vluyn und hielt die Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden in Atem.

Ab 22:03 Uhr gingen in kurzer Folge zahlreiche Notrufe ein. Aufgrund der Häufung der Einsätze in kurzer Zeit löste der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Thorsten Eckhardt, Vollalarm für das gesamte Stadtgebiet aus. Alle vier Einheiten rückten aus und waren bis etwa 01:30 Uhr im Einsatz. In der Nacht wurden 19 Einsatzstellen abgearbeitet. Überwiegend handelte es sich um umgestürzte oder entwurzelte Bäume, die teilweise einen erheblichen Beseitigungsaufwand mit sich brachten.

"Das Sturmtief kam ja plötzlich wie vom Himmel gefallen", so Thorsten Eckhardt.

An der Niederrheinallee versperrte ein großer Baum sowohl die Fahrbahn als auch den Gehweg. Die Einsatzkräfte beseitigten das Hindernis mit zwei Kettensägen.

In der Bruchstraße mussten mehrere Bäume und Äste entfernt werden. Hier kamen sowohl Kettensägen als auch die Drehleiter zum Einsatz. Ein Baum stürzte dabei auf einen abgestellten Kleintransporter.

Am Schulzentrum blockierte ein großer Baum die gesamte Tersteegenstraße. Nach dem Beseitigen des Stammes mit der Kettensäge wurden anschließend lose beziehungsweise abgebrochene Äste mit Hilfe der Drehleiter entfernt.

In der Händelstraße stürzte ein großer Baum auf mehrere geparkte PKW. Zwei Kettensägen waren parallel im Einsatz. Im Anschluss wurden auch hier lose und abgebrochene Äste aus einem weiteren Baum mit der Drehleiter entfernt.

Einsätze am Folgemorgen

Am Morgen des 27. Juni 2026 kamen nach aktuellem Stand sechs weitere Einsätze im Stadtgebiet hinzu, bei denen letzte Sturmschäden abgearbeitet wurden. Beispielsweise wurde an der Emil-Schweitzer-Straße ein loser Ast gemeldet, der in rund acht Metern Höhe herabzustürzen drohte. Die Löschzüge Neukirchen und Vluyn waren vor Ort und entfernten den Ast mit Unterstützung der Drehleiter.

Hinweis für die Bevölkerung:

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Hitze hat der Deutsche Wetterdienst bereits Vorabinformationen für den heutigen Abend und die kommende Nacht herausgegeben. Die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn bittet die Bevölkerung um Vorsicht: Bleiben Sie nach Möglichkeit in Ihren Häusern und sichern Sie vorsorglich alle losen Gegenstände im Außenbereich, um mögliche Schäden zu minimieren.

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