Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

FW Neukirchen-Vluyn: Arbeitsreiches Wochenende für die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn (ots)

Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn: Von Freitag, 0 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, rückten die Einsatzkräfte zu insgesamt zwölf Einsätzen aus. Dabei waren alle vier Einheiten der Feuerwehr im Stadtgebiet und darüber hinaus gefordert.

Für den Großteil der Alarmierungen sorgte am Freitag eine durchziehende Gewitterzelle. Insgesamt fünfmal mussten die Einsatzkräfte ausrücken, um Sturmschäden zu beseitigen und Gefahrenstellen abzusichern. Der Schwerpunkt lag auf der Beseitigung loser oder abgebrochener Äste aus Bäumen. Hierfür kam überwiegend die Drehleiter des Löschzugs Vluyn zum Einsatz. Drei Einsätze wurden im Rahmen der überörtlichen Hilfe in der Nachbargemeinde Rheurdt abgearbeitet.

Gegen Mittag meldete das automatische Notrufsystem eCall einen Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Hochkamer Straße und Lintforter Straße. Dort waren zwei Pkw kollidiert. Die Feuerwehr betreute eine verletzte Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Weitere Maßnahmen durch die Einsatzkräfte waren nicht erforderlich.

Am Freitagabend befreite der Löschzug Vluyn vier Personen aus einem steckengebliebenen Aufzug in einem Hochhaus am Vluyner Nordring.

Der Samstag begann für den Löschzug Neukirchen und die Löschgruppe Rayen mit einem gemeldeten Baumbrand an der Mühlenstraße. Da Anwohner das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht hatten, beschränkten sich die Maßnahmen der Einsatzkräfte auf Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle der Einsatzstelle.

Am Nachmittag wurde der Löschzug Neukirchen zu einem Brand an der Endstraße alarmiert. Dort standen mehrere Paletten, zwei Kühlschränke sowie angrenzendes Buschwerk in Flammen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.

Am Abend rückte der Löschzug Vluyn zu einer gemeldeten Tiernotlage aus. Ein mutmaßlich entlaufener Pfau hatte für die Alarmierung gesorgt. Ein Eingreifen der Feuerwehr war vor Ort jedoch nicht erforderlich.

Auch am Sonntag waren die Einsatzkräfte gefordert. Am Morgen retteten der Löschzug Neukirchen und die Löschgruppe Niep einen Hund aus einem Regenrückhaltebecken. Das Tier konnte wohlbehalten an seine Besitzerin übergeben werden.

Am Nachmittag führte ein gemeldeter Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus an der Jahnstraße zu einer weiteren Alarmierung des Löschzugs Neukirchen. Vor Ort bestätigte sich kein Einsatz für die Feuerwehr.

Mit zwölf Einsätzen innerhalb von drei Tagen zeigte sich erneut die große Bandbreite der Aufgaben, die die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn rund um die Uhr bewältigen.

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