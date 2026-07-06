Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz in Rühen

Rühen (ots)

Am späten Sonntagabend, 05.07.2026, meldeten mehrere Anwohner aus Rühen über den Polizeinotruf, dass sich eine männliche Person mit einer Machete in den Gärten von Privatgrundstücken in der Straße "Am Börnecken" aufhalten soll. Der Mann machte auf die Anrufer einen verwirrten Eindruck.

Die ersten Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an und forderten ihn mehrfach auf, die Machete abzulegen. Dem kam er nicht nach. Stattdessen lief er mit erhobener Machete auf zwei Polizeibeamte zu. Einer der Beamten gab daraufhin einen Warnschuss ins Erdreich ab. Daraufhin legte der Mann die Machete ab. Gegen die anschließende Ingewahrsamnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Bei dem 23-Jährigen ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel.

Es wurden weder Anwohner der betroffenen Grundstücke noch Polizeibeamte im Rahmen des Einsatzes verletzt. Auch der 23-Jährige blieb unverletzt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs, der Sachbeschädigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell