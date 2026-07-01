Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahndung nach Einbruch

Gifhorn (ots)

Zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz kam es am heutigen Mittwochmorgen in Gifhorn und im Bereich südlich von Wesendorf.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen brachen mehrere Täter am Morgen in ein Einfamilienhaus im Fischerweg in Gifhorn ein. Während der Tat wurden sie durch die heimkehrenden Bewohner überrascht. Die Täter flüchteten vom Grundstück und anschließend mit einem dunklen Volkswagen vom Tatort. Die beiden Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurden Einsatzkräfte auf der Bundesstraße 4, in Höhe Wagenhoff, auf ein in Richtung Norden fahrendes Auto aufmerksam, auf das die Beschreibung des Fluchtfahrzeugs zutraf. Als die Einsatzkräfte wendeten, hielt das Auto auf dem Seitenstreifen und drei Personen flüchteten in ein angrenzendes Waldgebiet. Wenig später trafen zwei Beamte auf einem Firmengelände an der Kreisstraße 7 auf die drei Personen, bei denen es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um Tatverdächtige des Einbruchs handelte. Zwei der drei Männer konnten festgenommen werden, einer flüchtete. Bei den beiden Festgenommenen, 22 und 23 Jahre alt, wurde mutmaßliches Diebesgut aus der Tat sichergestellt. Die fortgesetzte Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führte nicht zur Ergreifung des dritten Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen wurden noch am Vormittag vom Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn übernommen und dauern zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung noch an.

Ein aktualisierter Stand des Verfahrens kann am morgigen Tag bei der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim erfragt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell