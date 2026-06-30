Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Auto mit Farbe übergossen

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Die Eigentümerin eines Audi A5 zeigte den Sachverhalt in der vergangenen Woche an. Demnach hatte die 31-Jährige ihren weißen Audi A5 am 23.06.2026 gegen 01:00 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Markts in Gifhorn abgestellt. Als sie gegen 05:00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass eine unbekannte Person großflächig weiße Farbe auf die Windschutzscheibe sowie auf das Dach, die Motorhaube und die Fahrertür geschüttet hatte. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder zur Tathandlung machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

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