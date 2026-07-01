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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Sexualdelikt

Meinersen (ots)

Die Polizei Meinersen sucht Zeugen sowie Geschädigte zu einem Sexualdelikt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hielten sich am 28.06.2026 in der Zeit von 18:45 Uhr bis 19:15 Uhr mehrere Personen an der Oker zwischen den Ortschaften Volkse und Seershausen auf. Darunter befanden sich auch eine Mutter und ihr Sohn, die sich auf einer Wiese aufhielten. Der Junge soll etwa zehn Jahre alt gewesen sein. Etwa zehn Meter von Mutter und Sohn entfernt sollen zwei unbekleidete Männer auf derselben Wiese gelegen haben. Nach Angaben eines Zeugen soll einer der Männer sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Dies soll auch von der Mutter wahrgenommen worden sein. Der Zeuge verließ die Örtlichkeit und verständigte die Polizei. Einsatzkräfte der Polizei Meinersen konnten die beschriebenen Männer antreffen. Die Mutter und ihr Kind sowie weitere Zeugen oder Geschädigte waren vor Ort nicht mehr anzutreffen.

Die Polizei Meinersen bittet nun um Hinweise. Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt gemacht haben, sowie die beschriebene Mutter werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05372 97330 bei der Polizei in Meinersen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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