Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei zieht Bilanz nach den Sommernächten 2026

Augsburg (ots)

Innenstadt - Über drei Tage hat die Polizei die Sommernächte begleitet und für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher gesorgt. Bereits im Vorfeld gab es umfangreiche Vorbereitungen und enge Absprachen - vor allem zu sicherheitsrelevanten Themen - mit der Stadt und den weiteren Beteiligten. Insgesamt verliefen die Sommernächte aus polizeilicher Sicht mit wenigen Ausnahmen friedlich. Wie bereits unter 0966 berichtet kam es am Freitag (26.06.2026) im Bereich des Fischmarkts zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 22.30 Uhr traf ein 18-Jähriger auf eine fünfköpfige Personengruppe. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zwischen den Männern zunächst zu einem Streit, welcher letztendlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Der 18-Jährige konnte unmittelbar festgenommen werden und die Veranstaltung konnte planmäßig fortgesetzt werden. Zudem kam es am Donnerstag (25.06.2026), gegen 22.45 Uhr, sowohl am Rathausplatz, als auch in der Philippine-Welser Straße zu sexuellen Belästigungen. In der Philippine-Welser-Straße belästigte ein 30-Jähriger eine 18-Jährige, indem er sie berührte. Zeitgleich belästigten ein 22-Jähriger und ein 31-Jähriger mehrere Frauen auf dem Rathausplatz ebenfalls durch Berührungen. Alle Tatverdächtige konnten im Nachgang identifiziert und im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Ein Zusammenhang zwischen den zwei Taten besteht laut jetzigem Kenntnisstand nicht. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Der 30-Jährige besitzt die somalische Staatsangehörigkeit. Der 22-Jährige und der 31-Jährige besitzen die afghanische Staatsangehörigkeit. Im Vergleich zur letztjährigen Veranstaltung konnte ein leichter Anstieg der Gesamteinsatzzahlen festgestellt werden. Hierbei entfiel der größte Teil jedoch auch auf Streitigkeiten, welche zum Teil in Körperverletzungsdelikten mündeten, sowie auf Einsätze im Zusammenhang mit hilflosen Personen und die Abarbeitung von Verkehrs-/Parkverstößen. Zusammenfassend zieht die Polizei in Augsburg eine positive Bilanz der Sommernächte. Die Einsatzkräfte waren mit dem Verlauf aus polizeilicher Sicht zufrieden

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