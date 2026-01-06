PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in zwei Kellerabteilen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 04.01.2026, und Montag, dem 05.01.2026, brachen unbekannte Täter in Kellerabteile im Stadtteil Friesenheim/Nord ein. In der Geibelstraße entwendeten die Täter zwischen Sonntagabend, dem 04.01.2026, etwa 21:30 Uhr, und Montagmorgen, dem 05.01.2026, etwa 9:30 Uhr, diverse Lebens- und Haushaltsmittel sowie ein Fahrrad. Das an der Kellertür angebrachte Vorhängeschloss konnte den Einbruch nicht verhindern. Zudem handelte es sich bei dem Objekt um ein Mehrparteienhaus, wodurch nicht sichergestellt werden kann, dass die Haustür zu jederzeit für Unbefugte verschlossen war. Am Montag, dem 05.01.2026, zwischen 6:50 Uhr und 16:25 Uhr, wurde in der Schanzstraße ebenfalls in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Auch hier war der Zugang zum Haus für Jedermann möglich. Die Täter brachen das Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf und entwendeten Werkzeuge. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der aufgenommenen Ermittlungen. Täterhinweise gibt es keine. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 (Telefon: 0621 963-24250, E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de) zu wenden. Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

   - Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch 
     Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere 
     Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach 
     draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein.
   - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.
   - Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.
   - Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen 
     unbeweglichen Gegenstand an.
   - Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen 
     nicht ersichtlich.
   - Installieren Sie ein möglichst sicheres Schloss an Ihrem 
     Kellerraum.
   - Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm 
     können Täter abschrecken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 15:23

    POL-PPRP: 13-Jähriger vermisst

    Ludwigshafen (ots) - Seit Montag, 05.01.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 13-Jähriger vermisst. Er verließ am Montag gegen 11:00 Uhr seine Wohnanschrift. Zuletzt wurde der Vermisste in der Schlesier Straße gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 15:14

    POL-PPRP: Sechs Verkehrsunfälle aufgrund Schnee- und Eisglätte im Ludwigshafener Stadtgebiet

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Montagmorgen (05.01.2026) und Dienstagmorgen (06.01.2026) kam es aufgrund Eis- und Schneeglätte sowie zusätzlichem Schneefall in der Nacht zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen im Ludwigshafener Stadtgebiet, insbesondere im Stadtteil Pfingstweide. Hierbei wurden keine Personen verletzt. Die glatte Fahrbahn sorgte jedoch für Sachschaden ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:13

    POL-PPRP: Betrug über Social Media Plattform

    Ludwigshafen (ots) - Am 25.12.2025 meldete eine 49-Jährige einen Betrug, nachdem Sie über das gefälschte Profil einer Drogeriekette über Social Media mehrere Produkte online gekauft hatte. Nach der Bezahlung forderte der vermeintliche Händler zunächst weitere Zahlungen und buchte dann rund 2.700 Euro vom Konto der Geschädigten ab. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen: - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren