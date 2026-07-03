Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Sperrung nach Verkehrsunfall

Wesendorf (ots)

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am heutigen Freitagmorgen auf der Kreisstraße 7 verletzt. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Wesendorf zufolge fuhr eine 51-Jährige mit ihrem Mitsubishi gegen 08:10 Uhr in Richtung Norden. Sie wollte wenige hundert Meter vor Wesendorf nach links auf einen Feldweg einbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen Volkswagen Multivan, dessen 60-jährige Fahrerin sich von hinten näherte und mehrere Fahrzeuge überholte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, woraufhin sich der Volkswagen überschlug. Die 60-Jährige wurde schwer an einer Hand verletzt. Die 51-Jährige erlitt einen Schock. Beide wurden mit alarmierten Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war in beide Richtungen für etwa eine Stunde gesperrt.

Zwei im Mitsubishi transportierte Hunde liefen nach dem Unfall in das angrenzende Waldgebiet. Einer der beiden Hunde konnte während der Unfallaufnahme eingefangen werden. Der zweite Hund, ein Cocker Spaniel mit braun/ weißem Fell, hält sich weiterhin frei laufend in dem Bereich auf. Hinweise auf den freilaufenden Hund nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

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