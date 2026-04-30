Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe verursachen hohen Sachschaden auf Baustelle

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf einer Baustelle in der Ortslage Wenigensömmern verursachten Diebe im Tatzeitraum von Dienstag (28.04.2026) bis Mittwoch (29.04.2026) hohen Sachschaden. Die Unbekannten durchtrennten auf der Baustelle für eine Stromtrasse mehrere Überfahrplatten aus Aluminium. Anschließend stahlen sie fünf Platten im Wert von etwa 8.500 Euro. Der verursachte Sachschaden an den von den Dieben zurückgelassenen Platten beläuft sich auf mehr als 18.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder auffällige Fahrzeuge im Bereich der Ortslage Wenigensömmern wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0105389 entgegen. (SO)

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