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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Dritter Tatverdächtiger gefasst - gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Hildesheim und Polizeiinspektion Gifhorn

Gifhorn/ Wesendorf (ots)

Am Morgen des 01.07.2026 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Fischerweg in Gifhorn. Die Bewohner überraschten die Täter bei der Tat, woraufhin diese mit einem Pkw flüchteten. Entwendet hatten sie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich und Schmuck. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei der drei Tatverdächtigen zeitnah festgenommen werden.

Am Nachmittag des 02.07.2026 ging bei der Polizei Gifhorn ein Hinweis ein, dass sich auf dem Gelände einer Firma an der Kreisstraße 7 bei Wesendorf eine betriebsfremde Person aufhalte. Aufgrund der Gesamtumstände bestand der Verdacht, dass es sich dabei um den zu diesem Zeitpunkt noch flüchtigen dritten Tatverdächtigen des Einbruchs handelte. Die alarmierten Beamtinnen und Beamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Gifhorn konnten die beschriebene Person wenig später im Ortsgebiet von Wesendorf antreffen und festnehmen. Der 28-Jährige äußerte sich nicht zum Tatvorwurf. Gegen den Mann beantragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Morgen des 03.07.2026 beim Amtsgericht Gifhorn den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls. Diesem wurde antragsgemäß stattgegeben.

Gegen die beiden bereits am 01.07.2026 festgenommenen Tatverdächtigen, auch sie äußerten sich nicht zum Tatvorwurf, beantragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am 02.07.2026 ebenfalls vor dem Amtsgericht Gifhorn den Erlass von Untersuchungshaftbefehlen. Den Anträgen wurde stattgegeben.

Die Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn fortgeführt. Presseanfragen werden ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Kaiserstraße 60
31134 Hildesheim
Telefon: 05121 968546


im Auftrag:
Christoph Nowak
Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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