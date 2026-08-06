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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei sucht Eigentümer einer aufgefundenen Baggerschaufel

POL-DEL: Polizei sucht Eigentümer einer aufgefundenen Baggerschaufel
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Delmenhorst (ots)

Im Rahmen laufender Ermittlungen hat die Polizei in Delmenhorst eine Baggerschaufel sichergestellt, deren Eigentümer bislang nicht ermittelt werden konnte.

Die Polizei Delmenhorst bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Insbesondere Unternehmen oder Privatpersonen, die eine Baggerschaufel vermissen oder Hinweise zu deren Herkunft beziehungsweise den Eigentumsverhältnissen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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