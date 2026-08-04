Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auffahrunfall auf der B211 in Ovelgönne +++ eine Frau leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 3. August 2026, gegen 13:05 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 211 in der Meerkircher Straße in Ovelgönne zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 57-jähriger Mann aus Rastede mit einem Hyundai, ein 48-jähriger Mann aus Geestland mit einem Ford sowie eine 37-jährige Frau aus Geestland als Fahrerin eines Dodge die Bundesstraße 211 in Fahrtrichtung Oldenburg. Der vorausfahrende Hyundai musste verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 48-Jährige brachte seinen Ford ebenfalls rechtzeitig zum Stillstand.

Die Fahrerin des Dodge erkannte die Situation zu spät. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte eine Kollision mit dem Ford nicht mehr verhindert werden. Durch den Aufprall wurde der Ford auf den Hyundai geschoben.

Die 37-jährige Fahrerin im Dodge erlitt leichte Verletzungen. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 19.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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