Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Schule in Nordenham +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 3. Juli 2026, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 15. Juli 2026, 07:00 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Schule in der Straße Am Luisenhof im Nordenhamer Ortsteil Einswarden zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter zerstörten das Oberlicht eines hölzernen Unterstandes auf dem Schulgelände. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Schule beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

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