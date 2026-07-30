Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugenaufruf nach versuchten schweren räuberischen Diebstahl in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Nach einem versuchten schweren räuberischen Diebstahl am Mittwoch, 29. Juli 2026, in der Oldenburger Straße in Wardenburg bittet die Polizei Wildeshausen die Bevölkerung um Hinweise zu zwei bislang unbekannten Tätern.

Gegen 15:20 Uhr betraten die beiden Männer das Grundstück eines Einfamilienhauses und versuchten, ein dort abgestelltes Fahrrad zu entwenden. Als die 61-jährige Bewohnerin die Täter ansprach, schlug einer der Männer ihr mit der Faust ins Gesicht und fügte ihr mit einem Messer eine Schnittverletzung zu. Erst als der Familienhund hinzukam, ließen die Täter vom Fahrrad ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei Wildeshausen ermittelt wegen versuchten schweren räuberischen Diebstahls.

Beide Täter werden wie folgt beschrieben:

-männlich

-etwa 30 Jahre alt

-normale Statur

-europäisches Erscheinungsbild

-Glatze

-nahezu vollständig tätowierter Oberkörper

-oberkörperfrei

-schwarze kurze Hose

-weiße Schuhe

Nach bisherigen Erkenntnissen standen die Männer vermutlich unter Alkoholeinfluss. Sie führten ihre T-Shirts in den Händen mit sich und fielen aufgrund ihres auffälligen Erscheinungsbildes und ihres Verhaltens besonders auf.

Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, wonach sich die beiden Männer vor der Tat möglicherweise im Bereich des Tilly-Sees aufgehalten haben könnten. Aufgrund ihres auffälligen Erscheinungsbildes besteht die Möglichkeit, dass sie dort von Zeugen wahrgenommen wurden.

Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass einer der Täter während der Tat durch den Familienhund gebissen oder auf andere Weise verletzt wurde und entsprechende Verletzungen aufweist.

Die Polizei Wildeshausen bittet Personen, die die beschriebenen Männer am Mittwoch, 29. Juli 2026, insbesondere im Bereich des Tilly-Sees oder im Umfeld der Oldenburger Straße gesehen haben oder Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizei Wardenburg unter der Telefonnummer 04407/71699-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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