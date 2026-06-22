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Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 27. KW 2026

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 27. KW 2026
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Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 29.06.2026, bis Sonntag, 05.07.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 29.06.2026

   - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis
   - BAB 8 zwischen AK Saarbrücken und AD Friedrichsthal
   - BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Tholey

Dienstag, 30.06.2026

   - Sulzbach, Grühlingstraße
   - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach
   - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal

Mittwoch, 01.07.2026

   - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig
   - BAB 8 zwischen AK Saarbrücken und AD Friedrichsthal
   - BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Tholey

Donnerstag, 02.07.2026

   - St. Wendel
   - B 41 zwischen St. Wendel und Neunkirchen
   - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig

Freitag, 03.07.2026

   - A 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
   - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach
   - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken

Samstag, 04.07.2026

   - BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und Saarbrücken

Sonntag, 05.07.2026

   - A 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Jens Dewes
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 962-8014
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

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