Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 26. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 22.06.2026, bis Sonntag, 28.06.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 22.06.2026
- L 112 zwischen Bildstock und Eppelborn - B 423 zwischen Homburg und Blieskastel - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal
Dienstag, 23.06.2026
- Wadern - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen
Mittwoch, 24.06.2026
- St. Wendel - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken - A6 zwischen AD Saarbrücken und AS IGB-West
Donnerstag, 25.06.2026
- Sulzbach - B 41 zwischen Wolfersweiler und Oberlinxweiler - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
Freitag, 26.06.2026
- Saarbrücken - L 126 zwischen Quierschied und St. Ingbert - L 157 zwischen Weiskirchen und Losheim am See
Samstag, 27.06.2026
- BAB 1 zwischen Eppelborn und Nonnweiler
Sonntag, 28.06.2026
- BAB 8 zwischen AK Neunkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
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