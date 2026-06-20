Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Körperliche Auseinandersetzung mit Todesfolge/ Bitte um Hinweise

Illingen/ Saarbrücken (ots)

Am 19.06.2026 kam es gegen 15:30 Uhr in Illingen im Bereich der Kerpenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen und einem 77 Jahre alten Mann. Beide Frauen waren zuvor von Haus zu Haus gegangen und ersuchten, teils penetrant, vermutlich um Spenden und verhielten sich auffällig. Nachdem sie durch den 77jährigen sich an einer Wohnungstüre befindlich, verdächtig verhaltend wahrgenommen wurden, konfrontierte dieser sie mit der Situation. Hieraufhin stießen die Frauen nach derzeitigem Ermittlungsstand den Mann zu Boden und flüchteten von der Örtlichkeit. Der Mann erlitt in Folge des Sturzes schwerste Kopfverletzungen und unterlag diesen am heutigen Tag. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben:

- weiblich - schlanke Gestalt - ca. 30 bis 40 sowie ca. 60 Jahre alt - 150 bis 160 cm groß - südosteuropäischer Phänotyp

Bei Hinweisen oder Informationen bzgl. der bislang unbekannten Täterinnen wird um Mitteilung an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/9622133 oder jede andere Polizeidienststelle ersucht.

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