Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Raubüberfall in Fischbach-Camphausen

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken/Fischbach-Camphausen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (17.06.2026) kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines Autofahrers in Fischbach-Camphausen mit Entwendung einer Geldtasche. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein 35-jähriger Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken befuhr gestern gegen 11:00 Uhr mit seinem Auto die Dudweilerstraße in Camphausen von der Rußhütter Straße her kommend. Vor der dortigen Bahnunterführung stoppten zwei Geländewagen das Fahrzeug. Bevor mehrere Personen aus den Geländewagen zu dem gestoppten Fahrzeug des 35-Jährigen gelangten, floh dieser aus seinem Auto. Die bislang unbekannten Täter entwendeten in der Folge eine Geldtasche mit einem hohen fünfstelligen Betrag aus dem Fahrzeug. Anschließend flüchteten sie mit einem grünen Geländewagen in Richtung Quierschied.

Das Fluchtfahrzeug konnte am heutigen Tag durch die Polizei auf einem Parkplatz in der Nähe vom Forsthaus Neuhaus sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Saarbrücken, Tel.: 0681/962-2133, in Verbindung zu setzen. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ genutzt werden.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell