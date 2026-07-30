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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Transporter gerät auf der Bundesstraße 437 in Stadland in Brand +++ Drei Insassen bleiben unverletzt

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Transporter gerät auf der Bundesstraße 437 in Stadland in Brand +++ Drei Insassen bleiben unverletzt
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Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, gegen 16:45 Uhr, geriet ein VW Transporter auf der Schweier Straße (B437) in Höhe der Niedernstraße in Stadland während der Fahrt in Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der 34-jährige Fahrer während der Fahrt eine Rauchentwicklung und steuerte den Transporter auf den Bereich einer Bushaltestelle. Der Fahrer sowie die beiden 20-jährigen Mitfahrer konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Der VW Transporter geriet anschließend in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Rodenkirchen und Schwei waren mit insgesamt rund 20 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Die genauen Ursachenermittlungen dauern an.

Durch das Feuer entstanden zudem Schäden an der Berme, mehreren Bäumen, einer Leitplanke sowie einem Zaun. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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