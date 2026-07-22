Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach PKW-Brand gesucht

Unna (ots)

Am Mittwoch (22.07.2026) kam es, gegen 00:40 Uhr, in Unna an der Kornstraße zu einem Pkw Brand.

Das Fahrzeug war frei auf der Straße abgeparkt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Pkw wurde durch den Brand erheblich beschädigt und durch die Polizei sichergestellt.

Die Polizei sucht nun Zeugen und hat die Ermittlungen eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02307 921 3120 oder 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

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