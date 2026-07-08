Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall in Delmenhorst +++ Hoher Sachschaden entstanden

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Dienstag, 07.07.2026, auf Mittwoch, 08.07.2026, gegen 00:18 Uhr entstand bei einem Verkehrsunfall in der Utrechter Straße in Delmenhorst hoher Sachschaden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr zum Unfallzeitpunkt ein 19-Jähriger aus Bremen mit seinem Mercedes die Groninger Straße und beabsichtigte auf die Utrechter Straße abzubiegen. Hierbei verlor er aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrad geparkten Opel. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf einen davor geparkten Audi aufgeschoben.

Der Unfallwagen schleuderte nach dem Zusammenstoß auf den gegenüberliegenden Gehweg und kam dort zum Stehen.

Insgesamt sind an den Fahrzeugen geschätzte Sachschäden in Höhe von 16.500 Euro entstanden. Verletzt wurde jedoch niemand.

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