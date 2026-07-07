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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Baustellenbereich der Oberschule +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in den Rohbau der Oberschule Süd im Brendelweg eingebrochen und haben Baumaterialien entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat in der Zeit von Freitag, 03. Juli 2026, 17:00 Uhr, bis Montag, 06. Juli 2026, 07:15 Uhr. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu dem im Bau befindlichen Gebäude und öffneten im Inneren mehrere Türen gewaltsam. Anschließend entwendeten sie Baumaterialien. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1.800 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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