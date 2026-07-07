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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Friseursalon +++ Polizei bittet um Zeugenhinweise

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in einen Friseursalon an der Stedinger Straße eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit von Samstag, 04. Juli 2026, 18:00 Uhr, bis Montag, 06. Juli 2026, 10:20 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Anschließend durchsuchten sie den Salon nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte eine geringe Menge Bargeld entwendet worden sein.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Stedinger Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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