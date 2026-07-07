Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: E-Bike vor Lebensmittelgeschäft in Ganderkesee entwendet +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag ein hochwertiges E-Bike vor einem Lebensmittelgeschäft an der Grüppenbührener Straße entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Geschädigte ihr E-Bike am Samstag, 04. Juli 2026, gegen 13:00 Uhr, vor dem Geschäft ab und sicherte das Fahrrad durch ein zusätzliches Schloss. Als sie gegen 15:00 Uhr zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie fest, dass sowohl das E-Bike als auch das Kettenschloss entwendet worden waren.

Der entstandene Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grüppenbührener Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben können, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

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