Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Glück im Unglück - Busfahrer hilft orientierungslosem Kind

Neustadt/Weinstraße (ots)

Glück im Unglück hatte ein siebenjähriger Schüler, der am Mittwochmittag, 11.02.2026, nach Schulende in den falschen Bus einstieg. Da er erst vor kurzem umgezogen war, irrte sich dieser vermutlich aufgrund fehlender Ortskenntnisse. Sein 62-jähriger Busfahrer zögerte nicht lange, nachdem er die hilflose Lage des Schülers bemerkte und brachte den Jungen zur Polizei nach Neustadt an der Weinstraße. Hiermit zeigte der vorbildliche Busfahrer Zivilcourage und Herz, denn dieses Handeln stellt keine Selbstverständlichkeit dar. Die Polizei brachte das Kind sodann wohlbehalten nach Hause, wo es seiner Mutter übergeben werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

