POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Dötlingen +++ Pkw gerät in Brand +++ Ersthelfer befreien verletzten Mann

Delmenhorst (ots) - Ein Mann hat am Mittwoch, 14. Februar 2024, gegen 11:50 Uhr, in einem Einkaufszentrum in der Stedinger Straße in Delmenhorst einen versuchten und einen vollendeten Raub begangen. Er stieg auf dem Parkplatz in einen bereitstehenden Pkw und floh vom Tatort. Die Polizei sucht nach Zeugen. Im ...

