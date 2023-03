Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Papiercontainer in Nordenham in Brand gesetzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 12. März 2023, in einer Zeit von 05:30 Uhr bis 05:45 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter in der Ludwigstraße in Nordenham auf der Laderampe eines dortigen Drogeriemarktes einen Papiercontainer in Brand.

Durch aufmerksame Bürger konnte der Container rechtzeitig von der Laderampe auf die Straße gezogen werden, sodass dieser dort durch die Freiwillige Feuerwehr Nordenham vollständig gelöscht werden konnte.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Beamten der Polizei Nordenham leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04731/99810 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

