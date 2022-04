Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 03.04.2022

Delmenhorst (ots)

Landkreis Cloppenburg, Gemeinde Emstek

Versuchte Flucht eines berauschten PKW-Fahrers entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn 29

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn wurden am Sonntag, 03. April 2022 gegen 00:40 Uhr, im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen auf einen Pkw aus Hamburg aufmerksam, der auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Osnabrück die dortige Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h deutlich überschritt. Der Vorfallsort liegt im Bereich der Gemeinde Emstek. Noch bevor das Fahrzeug einer Kontrolle durch die Besatzung des zivilen Videomessfahrzeugs unterzogen werden konnte, hielt der 39-jährige Fahrer aus der Gemeinde Lünen seinen Pkw unvermittelt auf dem Seitenstreifen. Als er nun die Beamten erkannte, versuchte er sein Fahrzeug zu wenden und sich der Kontrolle entgegen der Fahrtrichtung zu entziehen. Dies konnte durch die Beamten verhindert werden, indem dem Flüchtenden durch den Streifenwagen der Weg versperrt wurde. Hierdurch kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Überleitung von der Autobahn 29 auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Aufgrund der geringen Verkehrsdichte kam es zu keinen Behinderungen oder Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Bei der nun durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass der 39-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, eine geringe Menge Kokain sowie eine Schreckschusswaffe mit sich führte, obwohl er für diese keine Berechtigung besitzt. Bei der 29-jährigen Beifahrerin aus der Gemeinde Zetel wurde ebenfalls eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Dem Fahrer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, dem Besitz von Betäubungsmitteln sowie des Führens der Schreckschusswaffe eingeleitet. Gegen die 29-jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Landkreis Oldenburg, Gemeinde Ganderkesee Fahren trotz bestehenden Fahrverbots

Am Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde von Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn ein 52-jähriger PKW Fahrer aus Bremen im Bereich der Anschlussstelle Ganderkesee - Ost an der BAB 28 kontrolliert. Dieser konnte im Rahmen der Kontrolle keinen Führerschein vorlegen und gab an, diesen zu Hause vergessen zu haben. Die Beamten konnten jedoch vor Ort ermitteln, dass gegen den Fahrzeugführer aktuell ein Fahrverbot vorlag und sich der Führerschein in amtlicher Verwahrung befand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

