Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Verkehrsunfälle mit flüchtigem Verursacher auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weserstraße in Brake.

In dem Zeitraum von 10:00 bis 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug ein ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Toyota.

Kurze Zeit später, im Zeitraum von 11:15 bis 11:45 Uhr, beschädigte darüber hinaus ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Bmw.

Beide Unfallverursacher entfernten sich im Anschluss an die Verkehrsunfälle unerlaubt von den Unfallorten. An den Fahrzeugen entstanden jeweils Sachschäden in einer Höhe von etwa 1.000 Euro.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell