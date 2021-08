Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrerin ohne Führerschein unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 17. August 2021, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst gegen 11:30 Uhr eine Pkw-Fahrerin in der Bahnhofstraße in Delmenhorst.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 25-jährige Fahrerin aus Delmenhorst den Pkw nicht hätte fahren dürfen. Der Frau wurde zuvor von einer Stadt ein Fahrverbot auferlegt.

Die Beamten untersagten der Frau aus Delmenhorst daraufhin die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell