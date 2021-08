Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 18. August 2021, gegen 1:15 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin auf der Autobahn 1 einen Pkw aus Belgien, der in Schlangenlinien und mit stark unterschiedlicher Geschwindigkeit zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und Wildeshausen-West in Richtung Bremen gelenkt wurde.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn konnten den Pkw noch fahrend auf dem Parkplatz Engelmannsbäke antreffen und anhalten.

Bei der Kontrolle des 56 Jahre alten Mannes aus Belgien stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Zudem schwankte der Mann beim Gehen. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille.

Der Mann musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Im Anschluss untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet

