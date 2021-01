Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Lemwerder leicht verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 6. Januar 2021, wurde eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Lemwerder bei einem Verkehrsunfall in der Niedersachsenstraße in Lemwerder leicht verletzt.

Gegen 10:25 Uhr befuhr sie mit ihrem Pkw die Niedersachsenstraße und beabsichtigte, an den am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Aus Unachtsamkeit übersah sie dabei einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte mit diesem.

Bei dem Frontalzusammenstoß zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der 39-jährige Fahrzeugführer des entgegenkommenden Pkw blieb unverletzt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit nicht bekannt.

