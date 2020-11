Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person in Wildeshausen +++ Zeugen werden gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 18. November 2020, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw gegen 07:40 Uhr in den Kreisverkehr der Goldenstedter Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen 43-jährigen Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades aus Wildeshausen. Der Wildeshauser wich aus und stürzte. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der 43 Jährige wurde leicht verletzt. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

