Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gemeinsame Großkontrolle von Zoll und Polizei im Bereich Hechthausen und Hemmoor (Fotos im Anhang)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Cuxhaven (ots)

Hechthausen/Hemmoor. Am gestrigen Montag (06.07.2026) fand im Bereich Hechthausen an der B73 in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Dienststellen des Zolls eine groß angelegte Verkehrskontrolle aus verschiedenen Polizeidienststellen statt.

Hintergrund der Kontrollen war die Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr. Beides ist seit je her die Ursache für eine Vielzahl von schweren Unfällen, vor allem mit schweren und schwersten Folgen.

Bei den Kontrollen von 12:30 Uhr bis 21:00 Uhr wurden rund 300 Kraftfahrzeuge samt Insassen kontrolliert.

Drei Fahrzeugführer waren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Allen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt untersagt.

Ein 67-jähriger Cadenberger als Fahrer eines Transporter-Anhänger-Gespanns mit geladenem PKW hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis und musste einen Ersatzfahrer zum Kontrollort rufen.

Ein 44-jähriger Transporterfahrer aus Hechthauasen hatte die Einsatzkräfte an der Kontrollstelle wahrgenommen und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er auf der Fahrbahn wendete und die entgegenkommende Richtung davon fuhr. Er konnte gestellt werden. Er versuchte sich mit einer kroatischen Fahrerlaubnis auszuweisen, welche sich als Totalfälschung herausstelle.

Bei einem 19-jährigen Stader wurden bei der Verkehrskontrolle über 150g Mariuhana, Bargeld im dreistelligen Eurobereich, Handelswerkzeug und eine geladene Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift wurden weitere Waffen wie eine Machete und Schlagringe, Bargeld in vierstelliger Höhe sowie Smartphones aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Des Weiteren wurden rund 25 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten wie nicht mitgeführte Dokumente, fehlende Kindersitze für transportierte Kleinkinder oder Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt und geahndet.

Die Kontrollergebnisse zeigen ganz deutlich, dass diese Verkehrsüberwachungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Hauptunfallursachen zwingend notwendig sind. Entsprechende Kontrollmaßnahmen werden daher auch konsequent weitergeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell