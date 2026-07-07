Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der L135 im Bereich Hagen - Vier verletzte Personen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am heutigen Dienstagmorgen kam es gegen 05:50 Uhr auf der L135 im Bereich Hagen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Bei einer Kollision von vier PKW wurden vier Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Die L135 ist derzeit im Bereich Dorfhagen voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

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