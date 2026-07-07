Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Update zum schweren Verkehrsunfall auf der L135 im Bereich Dorfhagen (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Wie berichtet kam es heute auf der L135 im Bereich Dorfhagen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem PKW L135 in Richtung Bremerhaven und wollte hier nach links abbiegen. Eine 67-jährige Frau mit ihrem PKW hielt verkehrbedingter dahinter. Ein 41-jähriger Mann übersah dies mit seinem PKW und fuhr auf die vorausfahrenden Fahrzeuge auf. Durch den heftigen Aufprall wurden die Fahrzeuge in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierten dort mit dem PKW einer 28-jährigen Frau.

Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher schwer bis lebensgefährlich verletzt. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige Mann und die 28-jährige Frau wurden schwer verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die 67-jährige Frau blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.

Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Unfallverursacher mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Er ist des Weiteren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein Fahrzeug war nicht zugelassen oder versichert, die Kennzeichen gehörten nicht zum PKW. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Strecke ist derzeit für die Unfallaufnahme weiterhin voll gesperrt.

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